Sommige wespen gebruiken hun penisstekels om zich te verdedigen tegen predatoren

Wetenschappers gingen er wel vanuit dat sommige mannelijke wespen andere verdedigingswapens zouden kunnen hebben, waaronder hun penisstekels. "Maar daarvoor ontbrak het bewijs", zei Shinji Sugiura, hoogleraar ecologie aan de Kobe Universiteit in Japan en de eerste auteur van de nieuwe studie.

Sugiura bestudeert verdedigingsmechanismen van dieren tegen hun predatoren, maar het was per toeval dat hij het ongewone mechanisme van de mannelijke wespen ging bestuderen. Dat gebeurde nadat Misuki Tsujii, een postdoctorale student en mede-auteur van de studie, hem gemeld had dat ze gestoken was door een mannelijke Anterhynchium gibbifrons, een soort metselwesp.

Metsel- of leemwespen zijn solitaire wespen waarvan er een aantal met modder nestjes bouwen waarin ze een verlamde prooi en hun ei of eieren deponeren.

"Nadat ik gehoord had wat er met haar gebeurd was, probeerde ik ook gestoken te worden", zei Sugiura. "Omdat ik dacht dat mannelijke wespen ongevaarlijk waren, was ik erg verrast de pijn te voelen."