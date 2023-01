Stad Diest verhoogt belasting op leegstand van handelspanden

Met de heffing van een belasting op leegstaande handelspanden hoopt de stad de leegstand te bestrijden, en in de toekomst te voorkomen. “Een heffing op leegstand is een essentieel element in het bestrijden ervan, omdat ze de eigenaars stimuleert om het bestaande patrimonium conform de functie te benutten en in overeenstemming met de geldende kwaliteitsnormen te brengen", besluit Vande Reyde.