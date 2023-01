Stabroek wordt middagstad van 1.000 km voor "Kom op tegen Kanker": "Dolgelukkig om dit te kunnen organiseren"

Stabroek was al enkele jaren vragende partij om middagstad te worden. "Veel inwoners kennen dit project en iedereen kent helaas wel iemand die vecht of heeft gevochten tegen kanker", zegt Herman Jongenelen, die zelf al meerdere keren deelnam aan de sportieve geldinzameling voor het goede doel. "Het is een fantastische organisatie en het geeft zo'n positief gevoel om via dit project de ziekte te bestrijden. We zijn dolgelukkig om dit te kunnen organiseren."