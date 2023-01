Tientallen mensen met beperking willen Vlaamse overheid voor de rechter slepen: "Alsof we maar halve mensen zijn"

Omdat niet iedereen meteen geholpen kan worden, riep de Vlaamse regering verschillende categorieën in het leven, afhankelijk van hoe dringend de hulp is. De krant Het Laatste Nieuws schrijft dat ongeveer een vierde van prioriteitengroep 2, goed voor 1.100 mensen, onlangs van de Vlaamse overheid te horen kreeg dat ze hun budget binnenkort zouden krijgen. Alleen: het gaat slechts om de helft van het budget. Op die manier wil Vlaams minister van Hilde Welzijn (CD&V) zoveel mogelijk mensen in die prioriteitsklasse 2 helpen. “Het is een persoonlijke en vrijwillige keuze om in te stappen in dit project, waarvoor ze ook ondersteuning kunnen krijgen om die keuze te maken”, laat ze weten. “Het kan voor veel mensen en hun netwerk al een belangrijk verschil maken.”