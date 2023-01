Twee paarden zitten al meer dan maand vast op luchthaven in Oostende

De paarden verblijven al sinds eind november in de paardenstallen van de luchthaven van Oostende. Dat komt omdat de invoerpapieren niet in orde zijn. De paarden zijn overgekomen vanuit Chili. De eigenaar van de paarden gaat nu samen met de douane op zoek naar een oplossing om de papieren zo snel mogelijk in orde te brengen.

Dat de paarden zo lang in de stallen van de luchthaven verblijven, is uitzonderlijk. "Wij als luchthaven kunnen weinig aan de situatie veranderen, maar intussen verzorgen we de dieren zo goed als mogelijk", zegt woordvoerder Tom Rutsaert, "de paarden worden gevoederd en krijgen vers stro. Onze verzorgers laten ze ook regelmatig eens uit."