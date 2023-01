Jeremy Renner is geopereerd en ligt op intensieve: "Avengers"-acteur belandde onder snowcat en verloor veel bloed

Buren vertellen aan TMZ dat Renner onder de snowcat belandde met zijn been en immens veel bloed verloor. Een buurman die dokter is, slaagde erin een knelverband aan te leggen in afwachting van de hulpdiensten. De reddingsoperatie was een huzarenstukje door de winterse omstandigheden. Renner werd overgevlogen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.