Vernieuwing Coupure Rechts loopt vertraging op: "We zoeken manier om bomen te redden"

Coupure Rechts krijgt een makeover op het stukje tussen de Rozemarijnbrug en Contributiebrug. De straat werd er in september opgebroken, maar ondertussen liggen de werken alweer een hele tijd stil. "Tijdens werken in de ondergrond hebben we gezien dat het heel moeilijk is om de riolering en de boomwortels apart aan te pakken", verklaart schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen).