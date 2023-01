Vorig jaar kwamen in totaal 178 mensen om het leven bij een vliegtuigongeluk, oftewel 1 ongeluk per 4 miljoen vluchten

Vorig jaar kwamen 178 mensen om het leven bij vliegtuigongelukken in de commerciële burgerluchtvaart. Dat is meer dan in 2021, toen zijn 81 mensen verongelukt. Maar in 2021 waren er veel minder vluchten omdat de luchtvaart toen nog zwaar getroffen was door de coronacrisis. Er gebeurt ongeveer één dodelijk ongeluk per vier miljoen vluchten, dat cijfer blijft de laatste jaren min of meer stabiel.