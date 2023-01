Beelden in Romeinse Tijd waren kleurrijk: dat wordt insteek van nieuwe tijdelijke tentoonstelling in Gallo-Romeins Museum 

"Kleur", dat is de werktitel voor de nieuwe tijdelijke tentoonstelling die dit najaar opent in het Gallo-Romeins Museum in Tongeren. Een tentoonstelling over de kleur van beeldhouwwerken uit de Romeinse tijd. Schepen van cultuur An Christiaens (Tongeren.Nu) geeft wat meer uitleg: "We zien al die beelden als witte marmeren beelden, of als bronzen beelden. Maar destijds waren die beelden erg gekleurd. En de insteek van de tentoonstelling is het verschil tussen hoe wij die beelden zien en hoe ze er destijds hebben uitgezien."