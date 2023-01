Waasland Shopping is blij dat start van solden in vakantie valt: "Het belooft een mooie koopjesperiode te worden"

De laatste kerst- en nieuwjaarscadeautjes zijn nog maar over de toonbank, of de solden zijn alweer begonnen. Dit jaar valt de start van de koopjesperiode net over de helft van de kerstvakantie. "Een grote meerwaarde", vindt Vincent Hermans, shopping manager van Waasland Shopping in Sint-Niklaas. "De eerste week is cruciaal voor ons, het kan de hele periode kraken of maken. Gisteren was het in ieder geval al gezellig druk in het winkelcentrum, dus het ziet er veel belovend uit."