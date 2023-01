Wachtbekken in Zutendaal vangt al water op voor de werken klaar zijn

"Het is een gigantische betonnen bunker, die volledig ondergronds is", zegt schepen van Milieu, Dirk Smits (Zutendaalse Volkspartij). "Daar wordt het vuil water in gestockeerd, dat nadien opnieuw wordt afgevoerd. Daarachter liggen drie infiltratiebekkens, van elk ongeveer een voetbalveld groot, waar het water in kan infiltreren. Als er dan nog te veel water zou zijn kan het zuiver water naar de beek." Dat er nu geen rioleringswater maar oppervlaktewater in de buffer staat is volgens de schepen een goede zaak: "Dat is zeker heel goed en past ook perfect in de Blue Deal: water ter plaatse houden en langzaam in de bodem laten trekken. Dat is hier eigenlijk een schoolvoorbeeld van."

De werken kosten 2,8 miljoen euro en zouden in de zomer van dit jaar klaar moeten zijn.