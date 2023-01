Weerfotograaf uit Hamme scoort internationaal: "Mijn foto's haalden vorig jaar ook de Spaanse televisie"

Marc Van Wezemael uit Hamme werd vorig jaar beroemd omdat hij opdook in het tv-programma "Vrede op aarde" met Sven De Leijer. Zijn weerfoto's kwamen in 2021 het meest op tv. Afgelopen jaar werden zijn foto's iets minder vaak opgepikt, maar z'n foto's gingen wel voor de eerste keer internationaal. "Het is een verslaving geworden om dagelijks weerbeelden te nemen, en ook op vakantie kon ik het vorige zomer niet laten."

Tijdens de reis van Marc Van Wezemael in Andalusië, werden zijn foto's 4 keer opgepikt door de Spaanse televisie. "Vanaf de tweede dag zat ik al in de uitzending, en nadien was de trein meteen vertrokken", zegt Van Wezemael bij Radio2