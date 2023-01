Werken aan Oostdijk in Kapelle-op-den-Bos lopen serieuze vertraging op: "Staan er beetje machteloos tegenover" 

De werken aan de Oostdijk bij Kapelle-op-den-Bos zijn al een hele tijd aan de gang. Het is de bedoeling dat de hele dijk tussen Vilvoorde en Willebroek zal vernieuwen en daar ook een fietostrade aan te leggen. Het is een heraanleg van de Oostdijk, tussen de Haasonkweg en de Mechelseweg. "De eerste fase ter hoogte van het station in Zemst is afgewerkt, de tweede fase moest in oktober al af zijn, maar daar zijn we nog lang niet. De aannemer komt hier duidelijk zijn beloftes niet na en dat zorgt voor problemen in onze gemeente", verklaart burgemeester Renaat Huysmans (N-VA). De bewoners moeten hierdoor een vijftal kilometer omrijden om in Humbeek te raken.