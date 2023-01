Kurt vangt twee keer zeldzame witte mol in dezelfde tuin in Opdorp: "Maar 1 op 15.000 mollen is wit"

Kurt bestrijdt met zijn zaak Antimal in Londerzeel ook ander ongedierte zoals ratten, muizen, kakkerlakken, wespen en vliegen en doet dat al 30 jaar. Vorig jaar vond Kurt voor de eerste keer een mol met albinisme in een tuin in Opdorp.

Maar ook dit jaar vond Kurt een witte mol in dezelfde tuin: "Er is maar 1 kans op de 15.000 dat een mol wit is. Dat ik twee keer eentje kon vangen in dezelfde tuin is ongelofelijk." Hij zoekt dan ook een verklaring voor zijn geluk: "Het kan zijn dat het een afstammeling is van de vorige mol. Dat ze van dezelfde bloedlijn komen, verklaart misschien dat ze allebei albinisme hebben. Als ik op dezelfde plek een derde albinomol vind, moet ik een trofee kopen voor mezelf", lacht Kurt.