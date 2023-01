Nederlandse strandwandelaars kijken uit voor verkleumde aangespoelde zeepaardjes, spoelen hier ook zeepaardjes aan?

Je zou denken dat ze vooral voorkomen in tropische wateren, maar ook in de Noordzee leven zeepaardjes. "Normaal gezien zwemmen die eerder in het diepe water, maar door hevige wind en sterke stromingen kunnen die aan land aanspoelen", legt Meul uit. Al is het eerder een zeldzaamheid. "Het gebeurt vaker in Nederland, maar ook bij ons is het zeker mogelijk."