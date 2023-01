Toenemende agressie tegen hulpverleners in de zorg: meldpunt en campagnes op komst  

De agressie tegen hulpverleners neemt toe, dat is de afgelopen weken duidelijk geworden. Brandweermannen, politiemensen, maar ook zorgverleners worden slachtoffer. Zo is op de spoeddienst van het Ziekenhuis Oost Limburg (ZOL) in Genk de oudejaarsnacht woelig verlopen. Er waren enkele slachtoffers van vechtpartijen op de spoeddienst en één van die vechtpartijen werd voortgezet op de spoeddienst zelf. De agressie was daarbij ook naar de zorgverleners gericht.

Niet alleen in het ZOL, maar ook in andere ziekenhuizen merken ze dat zowel verbale als fysieke agressie toeneemt. Ook uit een internationaal onderzoek blijkt dat. En daarom is er vanuit verschillende beroepsverenigingen van verpleegkundigen een werkgroep opgericht. Geert Berden, hoofdverpleegkundige van de spoeddienst van het Sint-Trudo Ziekenhuis, is coördinator van die werkgroep rond agressie in de zorg.

De werkgroep probeert verbeteringen door te voeren. Zo komt er nog deze maand een meldpunt voor slachtoffers. "We zitten daar wel met een belangrijke drempel", legt Berden uit. "Collega's gaan dat vaak niet graag melden. Daarom is het goed om dat in een neutrale en anonieme omgeving te kunnen aangeven."