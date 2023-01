Proximus trekt na meer dan 20 jaar stekker uit onlinetelefoonboek 1207.be

Op de website 1207.be kon iedereen gratis telefoonnummers of adressen vinden van particulieren en bedrijven. De relevantie van de onlinegids was echter afgenomen, zegt Proximus-woordvoerder Fabrice Gansbeke. Zo zoeken mensen gegevens van bedrijven tegenwoordig rechtstreeks op de bedrijfswebsite. Proximus besliste de investeringen in het beheer van de website stop te zetten.

De telefonische inlichtingendienst via het nummer 1207 blijft wel bestaan. Die is niet gratis. Het tarief verschilt van operator tot operator en is ook afhankelijk van de duur van het gesprek, maar de prijs voor een inlichting kan oplopen tot enkele euro's. Er bestaan daarnaast ook nog onlinetelefoongidsen van andere bedrijven, zoals wittegids.be en infobel.be.