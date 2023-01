"Beveiligde" garage in Brussel centrum blijkt niet zo veilig: tiental auto’s gevandaliseerd

In de parking Lepage Q-Park in het centrum van Brussel hebben dieven begin deze week ingebroken in een tiental wagens, op zoek naar gespecialiseerde elektronica. De eigenaars klaagden al eerder bij het parkeerbedrijf over een gebrek aan veiligheid, maar Q-Park gaf naar verluidt niet thuis. "Betaal ik hiervoor 150 euro per maand", klagen de slachtoffers.