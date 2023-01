Aantal werklozen in Vlaanderen stijgt tweede maand op rij

Net als in november, is het aantal werkzoekenden zonder werk in december toegenomen ten opzichte van dezelfde maand één jaar eerder. In absolute cijfers gaat het om 184.776 werkzoekenden zonder werk.

Ten opzichte van november is het aantal werkzoekenden zonder werk toegenomen met ongeveer 2.500 personen. En in november was er al een stijging van de werkloosheid in Vlaanderen, met 0,8 procent. Het ging toen om de eerste stijging in ruim anderhalf jaar.