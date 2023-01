Autobom in Somalië kost aan zeker 19 mensen het leven

Het is niet de eerste keer dat de terreurorganisatie een aanslag pleegt in het land. Sinds de regeringstroepen en de geallieerde clanmilities vorig jaar de opstandelingen begonnen te verdrijven uit het gebied dat ze lang in handen hadden, werden al verschillende aanslagen gepleegd. Die vonden zowel op overheidsgebouwen als op burgerdoelwitten plaats. Bij een dubbele zelfmoordaanslag in oktober 2022 in de Somalische hoofdstad Mogadishu vielen meer dan 100 doden en raakten zeker 300 mensen gewond.