3 kisten, 60.000 gelovigen én Filip en Mathilde: zo zal uitvaart Benedictus XVI morgen verlopen

Na afloop van de plechtigheid zal het lichaam van Benedictus worden bijgezet in de "Grotte Vaticane", in de crypte van de Sint-Pietersbasiliek, waar ook andere pausen liggen. Hij zal worden begraven in het graf waar voordien zijn voorganger Johannes Paulus II lag. Diens kist is na zijn zaligverklaring in 2011 verplaatst naar een zijkapel van de Sint-Pietersbasiliek.