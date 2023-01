ILVA zet kerstbomen via "pyrolyse" om in duurzame compost in Geraardsbergen

Het is de allereerste keer in Vlaanderen dat er sprake is van een proefproject met pyrolyse. Deze maand zal die dus nog gebeuren in installaties in het buitenland. Als die proef slaagt, is het de bedoeling dat er zo'n pyrolyse-installatie komt in het recyclagepark van Schendelbeke.

"Die zou dan komen op de composteerinstallatie. En we krijgen daarvoor de steun van de provincie en Vlaanderen", zegt Rooms nog. "Want zo'n installatie kost al gauw 1,5 miljoen euro. Deze maand willen we de inwoners van onze aangesloten steden en gemeenten ook al belonen als ze hun kerstboom bij ons binnenbrengen. Ze krijgen per kerstboom een 40 liter compost van eigen makelij."