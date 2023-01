Beveren investeert 2,2 miljoen in kunstgrasvelden voor enkele ploegen: "Is deel van ons droogteplan"

Dat er kunstgras moet komen op meer voetbalvelden, staat in het droogteplan van de gemeente Beveren. Het A-terrein van een aantal provinciale ploegen zal op termijn met kunstgras bedekt worden. "Tijdens de vorige zomers waren er problemen met het besproeien van het echte gras", zegt schepen Claus: "Het was lang droog, en grondwater oppompen was verboden. We kregen dan ook van Aquafin te horen dat we hun gezuiverd afvalwater niet mochten gebruiken, omdat dat mogelijk schadelijke PFAS bevatte. We konden dan wel een beroep doen op de watervoorraad van lokale landbouwers. Maar door een lek in een bassin na een brand, vloeide zowat 2 miljoen water weg, en was de waterschaarste groter dan ooit. "