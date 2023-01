Bewoners van Spiegelrei, Langerei en Komvest in Brugge willen zwarte doeken aan huizen hangen om verkeersdrukte aan te klagen 

De Langerei in Brugge is een tweerichtingsstraat en dient als belangrijke in- en uitvalsweg voor het stadscentrum. Het verkeer is er op een jaar tijd sterk toegenomen, bovendien zijn er eind november werken gestart in de J&M Sabbestraat in de buurt, waardoor het verkeer er niet meer door kan en nu via de Langerei en Komvest de stad moet uitrijden.