Brussels museum Train World verwelkomt miljoenste bezoeker

Het publiek werd enthousiaster met de jaren, met 65.424 bezoekers bij de opening in 2015 naar een recordaantal bezoekers van 151.440 in 2021. Sinds 2016 ligt het aantal bezoekers altijd boven de 130.000 per jaar, met uitzondering van coronajaar 2020 (95.192). Sinds de opening hebben ook meer dan 29.000 studenten Train World bezocht. Vorig jaar opende het museum zijn deuren voor 143.030 mensen die meer wilden weten over het Belgische spoorwegerfgoed.