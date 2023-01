Buitengewoon druk in crematorium in Zemst: "Vermoedelijk veel overlijdens door griep en luchtwegeninfecties"

Gewoonlijk is het in de winter altijd iets drukker in de crematoria, omdat het sterftecijfer hoger is dan normaal. "Er worden pieken van 30 tot 50% meer dan het gemiddelde voor die maand genoteerd wanneer de griep en allerlei luchtweginfecties onder de mensen circuleren. Dat hebben we in de voorgaande jaren ook gezien", legt Carleer uit. "Vooral hoogbejaarde personen worden hierdoor geveld. Vermoedelijk is dat ook de oorzaak van de huidige piek bij ons, maar ook bij de collega's. Dat merken we ook aan de leeftijd van de overledenen die de laatste weken gecremeerd worden.”