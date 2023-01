Wel veel toeristen, amper zakenlui: Antwerpse hotels halen nog niet even veel bezoekers als voor corona

In 2022 raakte 64,5 procent van de bedden in hotels in de stad Antwerpen bezet. Dat is nog heel wat minder dan de 72 procent in 2019, voor corona. De cijfers komen van de Antwerp Hotel Association (AHA). In de afgelopen decembermaand was de bezettingsgraad al 61,3 procent, tegenover 67,5 procent in 2019.