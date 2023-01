Delhaize wil logistiek centrum bouwen in Vorst voor thuisbezorging en afhaal

Het centrum in Vorst zou het tweede "Home Shop Center" van Delhaize worden na Puurs, in de provincie Antwerpen. In het verleden lag er op de plaats een zeepfabriek van Unilever, dat later een Lipton-fabriek werd. Het openbaar onderzoek is gestart op 20 december 2022 en loopt nog tot woensdag 18 januari. De Delhaize-groep wacht nog op een definitieve goedkeuring van de plannen.