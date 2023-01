Vlaams minister van Omgeving Demir (N-VA) vernietigt vergunning voor opvullen BEGO-kleiput met "bedenkelijke grond" in Schelle

De BEGO-kleiput in de Tuinlei in Schelle, op de grens met Niel, mag voorlopig dan toch niet opgevuld worden met wat de Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek (ALR) "bedenkelijke grond" noemt. Volgens het actiecomité zitten er vervuilende stoffen in de grond die het bedrijf Vekabo zou gebruiken om de put op te vullen. De provincie Antwerpen had op 10 maart van vorig jaar een omgevingsvergunning toegekend aan het bedrijf. Zij kregen toestemming voor het opvullen van de kleiput en daarbij ook voor de ontbossing van meer dan 2.000 vierkante meter grond.