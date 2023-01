Dendermonde zoekt een oplossing na nieuw vandalisme bij Dendermonde Rugby Club

"We laten de site open zodat mensen kunnen sporten, maar niet om vandalen toe te laten hun ding te doen", reageert de stad."Na de gebeurtenissen in het verleden zijn vijf camera's geplaatst. Vandaag blijkt dat niet voldoende en daarom kijken we nu wat we nog meer kunnen doen."



Schepen van sport Lien Verwaeren betreurt de zaak. "We vinden dit enorm spijtig. Het zou fijn zijn mocht iedereen respect hebben voor de inspanningen van de stad en de clubs. Daarom zullen we ook de nodige stappen ondernemen om dit in de toekomst te verhelpen."

De club zelf hoopt dat er meer verlichting op de site komen. "Ons gebouw bevindt zich in een donkere hoek", zegt de voorzitter. "Het vandalisme moet stoppen, we hebben er onze buik van vol."