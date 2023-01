Drinkwater duurder door inflatie en klimaatverandering

In het tariefplan van De Watergroep - dat loopt van 2023 tot 2028 - lezen we dat vanaf 2024 de waterprijs elk jaar zal stijgen met nog eens 1,5 procent, los van de indexeringen. Volgens De Watergroep is dat niet om meer winst te maken, maar zijn daar verschillende redenen voor.

"We hebben heel wat investeringen op de planning staan", zegt De Schepper. "Dat zijn bijvoorbeeld vervangingsinvesteringen in leidingen en waterproductiecentra."

Maar ook de klimaatverandering speelt daarin een belangrijke rol, aldus De Schepper: "We verwachten de komende jaren opnieuw lange, droge zomers waarin wij moeten kunnen blijven voldoen aan de watervraag van de klanten. We zullen dus moeten zorgen voor bijkomende productiecapaciteit. We kijken daarbij ook naar nieuwe waterbronnen en innovatieve technologieën."