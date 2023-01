Er is een nieuwe nieuwsombudsman bij VRT NWS: dit kan je van hem verwachten

Journalisten hebben een deontologie. Het gaat dan bijvoorbeeld om onpartijdig berichten. VRT NWS heeft een eigen redactiestatuut . Daarnaast is er ook nog de Code van de Raad voor de Journalistiek . Dat is dus geen specifieke Code van VRT NWS, ze geldt ook voor andere media. De nieuwsombudsman van VRT NWS waakt over die deontologie, maar hij doet dat niet alleen. Er is ook de Deontologische Adviesraad, met verkozen leden van de redactie zelf. Belangrijk, de nieuwsombudsman spreekt zich uitsluitend uit over de berichtgeving van VRT NWS. Hij is niet bevoegd voor andere programma’s van VRT. Over de muziekkeuze op pakweg Stubru of MNM heb ik dus niks te zeggen. Daarvoor moet u bij de Klantendienst van VRT zijn.