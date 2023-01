Maskers op vlucht, test voor vertrek en afvalwater controleren: Europese Unie gaat mogelijk toch voor gezamenlijke regels voor reizigers uit China

Het coronavirus kent nog weinig obstakels in China, nadat de Chinese regering eind vorig jaar beslist heeft om het strenge zerocovidbeleid los te laten. Het aantal besmettingen loopt fel op en volgens niet-officiële berichten stijgt ook het aantal doden. Bovendien heeft de regering ook de reisbeperkingen teruggeschroefd, waardoor veel meer Chinezen weer naar het buitenland mogen reizen.

Dat doet alarmbellen afgaan in de rest van de wereld, ook in de Europese Unie. Want hoewel we in Europa vrij goed beschermd zijn door onze hoge vaccinatiegraad, bestaat toch de vrees dat al die reizende Chinezen (of anderen die uit China naar Europa vliegen) nieuwe virusvarianten zouden meebrengen.