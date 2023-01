IN CIJFERS - Vorig jaar gingen ruim 40 procent meer ondernemingen failliet (maar nog altijd minder dan voor corona)

Duiken we nog dieper in de cijfers, op provinciaal niveau, dan zien we dat de cijfers voor Antwerpen dicht bij het recordniveau liggen, met 2.232 faillissementen. Dat is het op één na hoogste aantal ooit en drie kwart meer dan in 2021.

In Vlaams-Brabant werd met 750 faillissementen het record van 2019 (709) zelfs gebroken vorig jaar. In Brussel en Wallonië is de stijgende trend ook aanwezig, met respectievelijk +32,7% en +22,2%, maar minder uitgesproken dan in Vlaanderen, aldus Graydon.