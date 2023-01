Fruittelers in Haspengouw blijven zoeken naar nieuwe teelten en variëteiten

Belorta, dat als coöperatieve bijna 14.000 Vlaamse groente- en fruittelers overkoepelt, moedigt de fruittelers in Haspengouw aan om met nieuwe teelten te beginnen of nieuwe variëteiten uit te proberen. "Een voorbeeld is de pruimenteelt", zegt Philippe Appeltans. "Die was bijna volledig verdwenen, maar we hebben samen met onze telers een aantal smaakvolle pruimenvariëteiten geselecteerd die we ook langer kunnen oogsten zodat we de pruimen tien weken lang op de markt kunnen brengen. Een ander succesverhaal is de meloen. Door die hogere temperaturen kunnen we hier in Haspengouw zowel de kleine gele Charantais-meloen als de watermeloen telen."