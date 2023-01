Pasgeboren geitje in plastic zak gedumpt aan voordeur in Lanaken

Het was even schrikken voor een koppel uit Lanaken toen de deurbel ging. Toen ze de deur openden, zagen ze een plastic zak die wat leek te bewegen. Voor de rest was er niemand te zien. Toen de mensen in de zak keken, zagen ze dat er een pasgeboren geitje in zat, met de navelstreng er nog aan. "We gokken dat het diertje enkele dagen, maximaal een week, oud is", zegt Cisse Boen van het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen.