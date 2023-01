Geen begrafenis meer op zaterdag in Hoegaarden: "Personeel nodig door de week"

Om een teraardebestelling, asverstrooiing of bijplaatsing van een urne te doen, is er gemeentepersoneel nodig. Wanneer twee medewerkers van de gemeente werken voor een begrafenis op zaterdag, dan nemen zij de week erop een dag verlof en dat is moeilijk volgens burgemeester Jean-Pierre Tavernier (CD&V). "We hebben maar een beperkt aantal medewerkers en die hebben we echt nodig doorheen de week."