Antwerpen kan al maand lang geen parkeerboetes uitschrijven na cyberaanval

Ondanks dat de systemen sinds de cyberaanval niet meer gekoppeld zijn, blijft de stad wel controleren op foutparkeren. “Dat is om twee redenen”, verduidelijkt Kennis. “Fout parkeren kunnen we in elk geval beboeten en we kunnen ook apart registreren. Dat gaan we binnenkort dan ook doen, omdat we verwachten dat die systemen snel weer gekoppeld raken.”