Gemeenschapsonderwijs verkoopt kasteeldomein Terbiest in Sint-Truiden en hotel-restaurant De Roerdomp in Diepenbeek

Het gemeenschapsonderwijs verkoopt heel wat verouderd en verlaten vastgoed. Dat meldt de krant De Tijd vandaag. Bij dat vastgoed zijn ook twee Limburgse locaties. Dat zijn het kasteeldomein Terbiest in Sint-Truiden en voormalig hotel-restaurant de Roerdomp in Diepenbeek.

In kasteel Terbiest was er tot 2014 een afdeling van de hotelschool van Hasselt ondergebracht. Sindsdien staat een groot deel van het kasteeldomein leeg. Naast het kasteelgebouw ligt op het 16 hectare grote terrein ook een park met een vijver. En op een gedeelte zijn er nog sportterreinen, daarvoor heeft de stad Sint-Truiden een erfpachtovereenkomst. Volgende week maandag is de uiterste datum voor kandidaat-kopers. Er zou al wel interesse zijn voor dit kasteeldomein.

Voor het voormalige hotel-restaurant De Roerdomp in Diepenbeek is de verkooptermijn afgelopen. Het GemDaar is er geen kandidaat-koper. Het gemeenschapsonderwijs herbekijkt dat dossier nu. Hotel-restaurant De Roerdomp deed dienst als oefenlocatie voor studenten van de Hasseltse hotelschool, maar wordt intussen ook al een paar jaar niet meer gebruikt.