Alle voorwaarden voor griepepidemie zijn vervuld, UZ Leuven stelt niet-dringende zorg uit

Uit een rondvraag bij ziekenhuizen blijkt dat het daar inderdaad erg druk is. Er is niet alleen de griep, maar er zijn ook nog andere luchtweginfecties, zoals corona en RSV. De verschillende virussen die circuleren, maken niet alleen de patiënten ziek, maar ook het zorgpersoneel. In het UZ Leuven, dat structureel onderbemand is, moet nu al niet-dringende zorg worden uitgesteld. Momenteel kan er maar 70 procent van de bedden gebruikt worden.

"In december was het vooral druk op de kinderafdeling, door een piek in het aantal RSV-besmettingen, maar sinds de kerstvakantie komen ook heel wat oudere mensen met luchtwegeninfecties binnen en daar is heel wat griep bij. We verwachten ons aan een hevig griepseizoen. Dit in combinatie met uitval bij het personeel zorgt voor een enorme druk", zegt Gert Van Assche, hoofdarts van het UZ Leuven.