Groot waterlek zet straat blank in Ukkel: verschillende kelders onder water gelopen

Door een lek in een drinkwaterleiding in de Drogenbossesteenweg in Ukkel staat de straat volledig blank. Verschillende kelders zijn onder water gelopen. De brandweer van Brussel en watermaatschappij Vivaqua zijn ter plaatse. De waterleiding is afgesloten waardoor er voorlopig geen drinkwater is. De brandweer is bezig met het leegpompen van de onder water gelopen kelders.