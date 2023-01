Het Kunstuur in Mechelen ontvangt 150.000e bezoeker

De broers Bourlon kozen bewust voor de periode 1850-1950. "Het is een periode die niet altijd zoveel aandacht krijgt in musea. Heel veel werken zijn ook in privébezit. Maar heel veel mensen zien ze toch graag. We tonen Valerius De Saedeleer heel dikwijls bijvoorbeeld. Die schilderde heel romantische, verstilde landschappen, met sneeuw vaak. Die roepen bij mensen nostalgische gevoelens op, naar tijden waarin je nog in beken kon zwemmen en er geen files waren. Dat zijn dingen die bij mensen een snaar raken."

De vijfde tentoonstelling van Het Kunstuur in Mechelen loopt nog tot 30 juni in de Heilige Geestkapel over de Sint-Romboutstoren. In Hasselt loopt nog een editie tot en met zondag. In Roeselare start een eerste tentoonstelling op 21 maart.