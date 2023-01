Nieuw onderzoeksteam aangesteld voor de "hoevemoord" in Elen: "Hopelijk loskomen van tunnelvisie"  

Er is een nieuw onderzoeksteam aangesteld voor de "hoevemoord" in Elen, in Dilsen-Stokkem. In 2018 werd in een oude hoeve een 61-jarige vrouw met geweld om het leven gebracht. Haar woonst, een oude hoeve, werd daarna in brand gestoken. De echtgenoot van het slachtoffer was lange tijd de hoofdverdachte, maar hij werd uiteindelijk vrijgelaten. Het nieuwe onderzoeksteam, dat er komt op vraag van de kinderen van het koppel, zal de zaak van vooraf aan opnieuw onderzoeken.