Inbraak bij voetbalclub SC Orsmaal: “Alle ballen weg”

Trainer Dominik ontdekte de schade bij de voetbalclub dinsdag. De inbraak gebeurde waarschijnlijk tussen 30 december en 3 januari. Ongeveer 25 wedstrijdballen werden gestolen, maar ook enkele dartspijltjes en de jas van een trainer. Er werd ook een raam ingetrapt. "Een vreemde diefstal", vindt trainer Dominik. "Misschien hoopten ze ook iets anders te vinden, maar het blijft een bijzondere buit."

“Ik denk dat het ongeveer 1.000 euro zal kosten om het materiaal te vervangen en de schade te herstellen”, zegt de trainer. “Gelukkig hebben de dieven voor de rest niet veel schade aangericht.” Toch is de trainer aangedaan door de situatie: “Voor een kleine club is zo’n onverwachte kost een ramp. We gaan in de komende periode extra inkomsten moeten zoeken.”