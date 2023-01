Bekende Iraanse actrice Taraneh Alidoosti op borgtocht vrijgelaten

Wie is Taraneh Alidoosti?

De 38-jarige Iraanse is een van de bekendste actrices in Iran. Ze speelde onder meer in de film "The salesman" van regisseur Asghar Farhadi. Die werd in 2017 bekroond met de Oscar voor beste niet-Engelstalige film. Vorig jaar was ze te zien in Cannes om de film "Leila's brothers" voor te stellen.