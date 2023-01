"Avengers"-acteur Jeremy Renner post selfie na ernstig ongeluk: "Bedankt iedereen"

"Jeremy boekt positieve vooruitgang en is wakker, aan het praten en in goede stemming," liet zijn publicist Samantha Mast gisterenavond nog weten. "Hij blijft op intensieve zorg in kritieke, maar stabiele toestand. Hij is overweldigd door jullie liefde en steun. De familie vraagt om hem in jullie gedachten te houden terwijl hij geneest met zijn dierbaren aan zijn zijde."