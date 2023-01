Kleinste café van Leuven bestaat 50 jaar, bazin Germaine (80) gaat nog heel even door

Een smalle gevel van maximaal 5 meter in de Ravenstraat in Leuven, de rolluiken zijn nog dicht. Logisch ook, want het is pas 12 uur ’s middags en “Inn ’t joor 1" gaat pas binnen 10 uur open. “Ik kom net uit mij bed”, zegt cafébazin Germaine. “Voor mij is om 12 uur opstaan niet laat als je weet dat mijn café pas om 22 uur opent en soms pas om 8 uur ’s morgens sluit. Ik ben dat gewoon. Ik ben een echte nachtraaf en dan nog eens in de Ravenstraat wonen, dat is geen toeval.”