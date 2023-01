Koen uit Wijnendale beklimt in minder dan 2 maanden 10 bergtoppen van meer dan 6.000 meter in de Andes

Koen Darras uit Wijnendale startte vorig jaar met de "Seven Summits Challenge". Bij die challenge is het zijn bedoeling om op elk continent de hoogste berg te beklimmen op drie jaar tijd. Koen startte zijn tocht in Zuid-Amerika en beklom daar samen met zijn klimbuddy Sara 10 bergen boven de 6.000 meter in een recordtijd.

Daarbij bedwong hij vlak voor nieuwjaar de Aconcaque, een berg die met 6.962 de hoogste berg van Zuid-Amerika is. Als voorbereiding beklommen ze negen andere bergtoppen op het continent, waaronder de hoogste vulkaan ter wereld. "We deden er minder dan twee maanden over", zegt hij, "geen enkele Belg of Nederlander deed ons dit ooit voor op zo’n korte tijd".