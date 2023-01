Twee woningen in Brasschaat beschoten, politie vermoedt verdwaalde kogels van jagers

Rond 16 uur vanmiddag werden twee woningen in Brasschaat geraakt door kogels. Het gaat om een woning in de Miksebaan en een in Hoefblad, dat is op wandelafstand van elkaar.

Een kogel zou volgens het parket ook een raam geraakt hebben. Er zijn geen gewonden gevallen. Het labo van de Federale Politie kwam ter plaatste voor een sporenonderzoek en nam de kogels mee.