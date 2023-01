Krekengebied Moerbeke krijgt opwaardering: "Zowel voor recreanten als voor het waterbeheer" 

Eind deze maand beginnen in Moerbeke-Polder de baggerwerken in het Pereboomsgat. "Dat is van belang voor het waterbeheer", zegt Ann Dieleman van Moerbeke-Polder. "Het Pereboomsgat is de grootste van onze 4 kreken, en is een belangrijke buffer tegen wateroverlast en droogte."

Maar ook voor de recreanten en wandelaars komen er extra troeven, zegt Dieleman. "Door een goed waterbeheer, zullen fauna en flora beter kunnen gedijen, wat de kreken nog mooier maakt. Maar we leggen ook nog een extra bypass aan de zuidelijke kant van het eiland in het Pereboomsgat, waarop aan landbouw wordt gedaan. Daardoor zullen mensen in een lus rond alle kreken kunnen wandelen. We hebben in totaal 30 hectare aan kreken in Moerbeke, dat is toch al de moeite."